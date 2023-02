Videoguida in lingua dei segni per Museo Cervi di Gattatico

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 15 FEB - Il Museo Cervi diventa più accessibile e inclusivo, oltre le differenze. Il nuovo percorso museale di Gattatico (Reggio Emilia), inaugurato il 28 dicembre 2021, si arricchisce di una videoguida in Lis, la lingua dei segni, e sottotitoli, che potrà essere visibile dal proprio dispositivo mobile attraverso i QR Code presenti nelle sale. La spiegazione della vita e dell'esempio della famiglia Cervi e della Resistenza emiliana sarà fruibile così da tutti, in particolar modo dalle persone sorde e ipovedenti, che avranno un'alternativa alle visite guidate tradizionali.

La videoguida, creata in collaborazione con il Consiglio Regionale Ente Nazionale Sordi dell'Emilia-Romagna, sarà presentata sabato 18 febbraio: durante la mattinata si terranno visite guidate gratuite aperte a tutti a voce e in lingua dei segni all'interno del nuovo Museo. L'iniziativa si inserisce in un progetto generale di inclusività e di accessibilità per le persone con disabilità nella fruizione di musei e luoghi di cultura, reso possibile grazie a un bando della Regione Emilia-Romagna. La videoguida è stata realizzata da Sara Longhi e Laura di Gioia (narratrici Lis), Gianpaolo Catone e Antonella Iasso per il montaggio e l'adattamento dei testi. (ANSA).