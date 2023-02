Una mostra racconta i 50 anni dei Bandierai degli Uffizi

(ANSA) - FIRENZE, 15 FEB - I Bandierai degli Uffizi compiono 50 anni e per celebrare questo traguardo organizzano una mostra nella Sala d'Arme di Palazzo Vecchio (ingresso da piazza della Signoria) raccontando storia e tradizioni del gruppo che vanta circa 2.000 esibizioni in tutto il mondo La rassegna viene inaugurata sabato 18 febbraio e proseguirà fino al 3 marzo con l'esposizione di materiali, bandiere, tamburi fotografie, video e materiali che ripercorreranno mezzo secolo di vicende. Il gruppo fu fondato nel 1973 con i primi otto pionieri, nel tempo sono stati 300 in tutto coloro che hanno avuto l'onore di essere ammessi fra i Bandierai. Oggi si contano 80 membri, di cui circa 40 sono sbandieratori, una ventina sono i tamburini, un'altra ventina i gonfalonieri. Si esibiscono sempre col giglio rosso di Firenze. Si tratta di una tradizione che venne rilanciata al seguito delle più importanti manifestazioni storiche fiorentine e fa parte integrante del Corteo storico Fiorentino e del Calcio storico, ma negli anni ha avuto modo di esibirsi in contesti globali, come ai Mondiali di Calcio del 1986 a Città del Messico, al Torneo Sei nazioni di rugby a Roma nel 2019 e a Edimburgo nel 2001, al Columbus Day negli Stati Uniti (a New York, a Chicago, a San Francisco) e molti altri eventi di respiro internazionale.

I vessilli impugnati dagli alfieri riportano stemmi delle antiche magistrature fiorentine del XVI secolo. La mostra pone il visitatore davanti a un percorso storico illustrato su pannelli didascalici corredati da immagini che ritraggono il gruppo nei vari contesti socioculturali. Evidenziate anche documentazione storica e statistiche. Orari: sabato 18 febbraio dalle 12.30 alle 18 mentre da domenica 19 febbraio a venerdì 3 marzo ogni giorno dalle ore 10 alle ore 18. Ingresso libero.

