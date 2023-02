Record di visitatori a Camera Torino, IN 56.000 per Doisneau

(ANSA) - TORINO, 15 FEB - Si è conclusa il 14 febbraio la mostra, aperta a metà ottobre 2022, dedicata al fotografo francese Robert Doisneau che ha portato nelle sale di Camera - Centro Italiano per la Fotografia di Torino 56.000 visitatori.

E' il record assoluto di visitatori per una mostra dall'apertura di Camera a oggi.

Dal 25 febbraio il centro torinese ospiterà un'altra leggenda della fotografia del XX secolo: Eve Arnold. Prima donna, insieme a Inge Morath, a far parte dell'agenzia Magnum Photos, la fotografa americana ha prodotto un corpus eclettico di opere: dai ritratti delle grandi star del cinema e dello spettacolo ai reportage d'inchiesta dove ha affrontato temi e questioni centrali nel dibattito pubblico di ieri e di oggi.

L'esposizione, curata da Monica Poggi e realizzata in collaborazione con Magnum Photos, si compone di circa 170 immagini, di cui molte mai esposte fino ad ora, e presenta l'opera completa della fotografa a partire dai primi scatti in bianco e nero della New York degli anni Cinquanta fino agli ultimi lavori a colori, realizzati all'età di 85 anni, alla fine del secolo. Le opere selezionate affrontano temi e questioni come il razzismo negli Stati Uniti, l'emancipazione femminile, l'interazione fra le differenti culture del mondo, anche se la sua fama è legata ai numerosi servizi sui set di film dove ha ritratto le grandi star del periodo da Marlene Dietrich a Marilyn Monroe, da Joan Crawford a Orson Welles. (ANSA).