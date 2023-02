Le meduse di perle di Murano al Magazzino Gallery di Venezia

(ANSA) - TORINO, 15 FEB - Diciotto meduse in vetro di forme, dimensioni e colori diverse, realizzate con perle di Murano degli anni Trenta e Quaranta, provenienti da una fabbrica di conterie, tra le più importanti del secolo scorso. E' l'esposizione personale delle artiste veneziane Sabrina Always Costantini e Susanna Fiori, nella sala di Magazzino Gallery, Palazzo Contarini Polignac, Dorsoduro 878, a Venezia, fino al primo marzo (ingresso libero). Il vernissages avrà luogo giovedì 16 febbraio alle 17,30.

L'installazione con le meduse, veri oggetti di design realizzati attraverso un lungo meticoloso lavoro, riesce a coniugare la tradizione con la contemporaneità e richiama temi come il l rispetto per l'ambiente, la natura e le creature che abitano il mare. Completano la mostra due grandi opere, realizzate singolarmente dalle artiste con tecniche diverse, messe in dialogo con le Glass Creatures in uno scambio di cromatismi legati alla città e al mare.

Sabrina Costantini Always è nata a Venezia nel 1967 e vive a Torino. Da più di trent'anni lavora nel campo della pittura, del restauro e dell'interior design anche come consulente cromatica. Susanna Fiori è nata a Venezia nel 1963. ha ricevuto, a Fermo, il premio per il concorso internazionale "La scarpetta di Cenerentola" per illustratori per l'infanzia. Nel 2011 ha partecipato alla mostra Eastern Border, con alcuni artisti cinesi, per un evento collaterale alla Biennale di Venezia. Nel 2014 è stata selezionata a Como, villa Olmo, per Gea XXIV Mostra internazionale di arte contemporanea di Fiber art. (ANSA).