Castello di Miramare, un anno di grandi appuntamenti

di Ida Bini (ANSA) - TRIESTE, 15 FEB - Restauri, mostre, concerti, eventi estivi, incontri, spettacoli, nuove aperture e importanti acquisizioni: per il Castello di Miramare a Trieste il 2023 si presenta ricco di iniziative, rendendo ancora più attraente il comprensorio culturale che, l'anno passato, ha battuto il record di visibilità con 840.277 visitatori nel Parco e 253.576 presenze nel Museo storico.

Nella stagione culturale di quest'anno spiccano la riapertura delle Serre nuove, che dal 14 marzo saranno adibite ad aule didattiche e laboratori inclusivi e multifunzionali - MiraLab - per potenziare l'offerta educativa; la riapertura del Castelletto (il 28 aprile), delle Cucine (il 26 maggio) e del Salottino cinese (in estate), che restaurati verranno integrati nel percorso museale "Luoghi speciali di Miramare"; e l'acquisizione, con il sostegno del Ministero della Cultura, di una porzione di terreno, ora adibito a serra, che permetterà di apprezzare il Parco nella sua interezza paesaggistica. "Apriamo una stagione che vedrà il coronamento di molti nuovi progetti - ha affermato Andreina Contessa, direttrice del Museo storico - e interventi di conservazione preventiva e manutenzione necessari in una dimora signorile come Miramare, che custodisce preziose collezioni ed è costantemente esposta agli eventi atmosferici.

Quest'anno, inoltre, iniziano i progetti pluriennali che saranno finanziati con i fondi del Pnrr: di questi, uno riguarda la maxi area per la "rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali nei musei"; un altro è finalizzato a "migliorare l'efficienza energetica", e uno è legato all'intervento di restauro dell'antica strada carrozzabile del Parco".

Tra le novità di questa ricca stagione sono previsti anche nuovi percorsi museali in aree mai aperte al pubblico prima d'ora, il restauro delle Serre antiche - quelle di metà 800 - e la nascita di una stazione meteorologica con un sistema di monitoraggio dei valori climatici e atmosferici.

Grande spazio viene dato alla mostra "Ars Botanica" che illustrerà i risultati di importanti approfondimenti scientifici: si tratta di un evento diffuso che parte il 26 febbraio con "Castello in fiore", una passeggiata tra le sale di Miramare alla ricerca dei fiori nascosti negli arredi e nelle decorazioni (con premio finale) e che prosegue con una serie di incontri e conferenze di studiosi ed esperti del mondo vegetale e botanico.

Durante tutto l'anno sono previsti incontri sulla conoscenza ed esperienza sensoriale del mondo vegetale legati all'arte e alla cultura ed eventi estivi nel Parco storico con concerti, spettacoli teatrali e manifestazioni per i più piccoli. (ANSA).