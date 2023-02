Mario Lattes, mostra alla Reggia di Venaria nel centenario

(ANSA) - TORINO, 14 FEB - La Fondazione Bottari Lattes celebra con una mostra alla Reggia di Venaria il centenario della nascita di Mario Lattes, scrittore, scrittore, editore, promotore culturale, collezionista. L'esposizione 'Mario Lattes. Teatri della memoria', che sarà inaugurata mercoledì 29 marzo, presenterà una selezione di più di cinquanta opere dell'intellettuale torinese, diverse mai esposte prima, all'interno di un percorso che documenta il più recente lavoro d'indagine sui vari aspetti dell'attività artistica di Lattes.

L'esposizione sarà allestita nelle Salette del Presidente della Reggia e sarà visitabile dal 30 marzo al 7 maggio. Mario Lattes. Teatri della memoria, con la curatela di Vincenzo Gatti, è realizzata dalla Fondazione Bottari Lattes con il sostegno di Regione Piemonte, il patrocinio della Città di Torino, il contributo di Banca d'Alba, patrocinio e contributo della Fondazione per i Beni Culturali Ebraici in Italia, con Lattes Editori. La Fondazione Bottari Lattes ha promosso, fin dalla sua nascita nel 2009, numerose iniziative allestendo nelle sedi espositive di Monforte d'Alba e di Torino delle mostre sia collettive sia personali, volte a mettere in evidenza le diverse peculiarità di Lattes, come in occasione di Pittoriscrittori (2013), Mario Lattes. Incisioni (2013), Mario Lattes su carta (2016), Antologia personale (2016), "Biblioteca" di Mario Lattes. Illustrazioni per l'antologia scolastica (2020) e ancora prima Mario Lattes, di me e d'altri possibili (2008). In Italia e all'estero sono state organizzate nel corso degli anni rassegne a lui dedicate, come Mario Lattes tra pittura e letteratura all'Istituto Italiano di Cultura di Praga nel 2014.

(ANSA).