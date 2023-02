Corrado Veneziano, la mostra nel Metaverso

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - L'arte "invade" il Metaverso con le opere di Corrado Veneziano: a distanza di dieci anni dalla sua prima personale, la mostra antologica viene inaugurata il 15 febbraio in un inedito spazio, quello della Sky Art Gallery su Spatial, ambientata sul comprensorio del Cervino.

Curata da Francesca Barbi Marinetti, l'architettura della galleria è realizzata da Dario Buratti, aka Colpo Wexler, la direzione artistica è di Marina Bellini, aka Mexi Lane, anche regista del video che sarà distribuito prossimamente sui canali social.

La mostra ripropone le opere più emblematiche della prima personale dell'artista, quella di Roma del 2013 ("L'anima dei non luoghi"), integrate con una selezione di quelle successive, presentate in gallerie e musei pubblici nazionali e internazionali: dai codici a barre ISBN agli alfabeti Morse che traducono testi filosofici e letterari, dai QR code che mimano i mosaici aztechi alle serialità vagamente warholiane. E ancora grafie moderne (cinesi, giapponesi, russe, indiane) e antichissime (l'aramaico, il sanscrito) che sacrificano il proprio significato per desemantizzarsi, diventando pura forma e astrazione.

"Per la prima volta nel Metaverso, Veneziano non poteva che considerare questo ambiente altro e parallelo del percorso umano un contesto che lo attendeva, proprio in considerazione dei temi che permeano la sua ampia produzione artistica" spiega la curatrice Francesca Barbi Marinetti mentre Dario Buratti ricorda che "le gallerie d'arte nei metaversi stanno trasformando il modo in cui percepiamo l'arte contemporanea. Questi universi virtuali, come Second Life, Spatial e Sansar, offrono un'esperienza immersiva che va oltre ciò che è possibile in una galleria tradizionale. Essi rappresentano un vero e proprio territorio sperimentale".

Artista internazionalmente e istituzionalmente riconosciuto, i suoi celebri omaggi ai maestri della poesia e della pittura, da Dante Alighieri a Leonardo da Vinci, sono sempre ricerca innovativa e tentativo di risposta ai grandi quesiti passati e presenti. In questa mostra la sua produzione artistica si sublima e i "non luoghi" di Corrado Veneziano assumono nuovo senso e significato.

Per accedere a Spatial occorre creare un avatar tramite pc, smartphone, tablet. o con il visore 3D. E' possibile iscriversi alla piattaforma utilizzando anche l'account di Google o Facebook. Indirizzo:; https://www.spatial.io/ (ANSA).