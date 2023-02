"Miseria Nobiltà", Giacomo Ceruti in mostra a Brescia

di Ida Bini (ANSA) - BRESCIA, 13 FEB - Si inaugura il 14 febbraio al museo di Santa Giulia a Brescia la grande mostra "Miseria & Nobiltà. Giacomo Ceruti nell'Europa del '700", dedicata al pittore settecentesco Giacomo Ceruti, noto come Pitochetto. Fino al 28 maggio è possibile ammirare 60 opere dell'artista lombardo che, con le sue toccanti rappresentazioni dei ceti umili e i suoi ritratti penetranti, si impose come una delle voci più originali dell'arte figurativa del XVIII secolo. L'esposizione ospita anche 40 opere di autori contemporanei con cui il pittore ebbe modo di confrontarsi: da Giambattista Moroni a Fra Galgario, da José de Ribera a Michiel Sweerts, da Hyacinthe Rigaud a Giambattista Tiepolo.

La mostra, che è tra le iniziative culturali più importanti dell'anno di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura, mette in luce la dimensione europea dell'artista, mostrando al pubblico le opere in una retrospettiva a più di 35 anni da quella organizzata, sempre a Brescia, nel 1987. Grazie agli eccezionali prestiti da Parigi, Vienna, Madrid, Göteborg e da numerose collezioni pubbliche e private italiane, la mostra mette in risalto sia la pittura della realtà in Lombardia, sia il respiro internazionale del suo percorso artistico.

L'esposizione è un progetto internazionale, in coproduzione tra il Comune di Brescia, Alleanza Cultura e la Fondazione Brescia Musei e organizzato con J. Paul Getty Museum di Los Angeles, dove approderà in una seconda tappa dal 18 luglio. (ANSA).