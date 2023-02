A Corviale murale di 40 metri dal titolo 'Icarus'

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Porta la firma di JDL (Judith de Leeuw), la nota street artist olandese, un imponente murale di 40 metri dal titolo "Icarus" realizzato nell'ambito di Street Art for Rights Forum Festival sulla parete Nord-Est del palazzone di Corviale a Roma, il famoso "Serpentone" della Capitale. I lavori sono iniziati lo scorso 15 dicembre - informa una nota - con il supporto operativo anche degli street artists Spike, Smok, Marqus, Boogie, Joys e del team di Street Art For Rights. JDL è conosciuta a livello internazionale per il suo attivismo nel diffondere messaggi sociali attraverso la street art, lavorando su temi come Lgbtqia+, razzismo e salute mentale.

Anche per Street Art for Rights Forum Festival ha scelto di sensibilizzare le persone sul tema dell'ambiente. "Al centro del nuovo muro c'è un rimando al mito di Icaro. Metafora - viene spiegato - di una società accecata dal profitto che si sta dirigendo verso l'autodistruzione, che punta ad avere il massimo oggi non curante del futuro. Nell'opera JDL raffigura due donne: una ricoperta di olio precipita nel vuoto, l'altra invece lotta, riuscendo a divincolarsi e a ritrovare la libertà volando. La donna sulla sinistra diviene simbolo dei tantissimi uccelli che si ritrovano invischiati nel petrolio in mare per colpa dell'uomo; quella sulla sinistra invece rappresenta chi ce la fa, con forza e tenacia.L'artista inoltre, nella realizzazione della sua opera, ha scelto di non cancellare alcune scritte create dai ragazzi del quartiere, poste alla base del grande palazzo". Il muro di JDL avrà una durata temporanea di circa due anni, in quanto il Serpentone è interessato dalle attività di ristrutturazione del Pnrr; ma sarà visibile nel mondo digitale.

I ricavati dalla vendita dell'opera saranno devoluti in beneficenza a varie associazioni benefiche che operano nello stesso quartiere. (ANSA).

DE/ (ANSA).