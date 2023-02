Le gabbie di Vincenzo Galluzzo in mostra a Carrara

di Ida Bini (ANSA) - CARRARA, 10 FEB - La Gallery MaacMarmi di Carrara ospita fino al 31 marzo "The Cage", la mostra dell'artista e scrittore siciliano Vincenzo Galluzzo con 21 tele che fanno riflettere sul tema della gabbia mentale e fisica. Le sue opere delineano gabbie dai colori psichedelici e ipnotici, specchio di una società alienata e imprigionata da catene fisiche, morali e spirituali. Le gabbie, che sono diventate per Galluzzo una cifra di riconoscibilità, rappresentano un tracciato onirico tra passato e futuro in un intreccio di macchie di colore, disordinate e contrastanti.

Lo stesso concetto di gabbia esistenziale è stato affrontato anche sul palco del festival di Sanremo da Chiara Ferragni che ha indossato un abito intitolato "La Gabbia", una tuta di jersey ricamata di strass intrappolata in una gonna di tulle, che prende ispirazione da un'opera di Jana Sterbak. L'abito rappresenta la speranza di rompere le convenzioni imposte dal patriarcato e il desiderio di "liberare le nuove generazioni dagli stereotipi di genere nei quali spesso le donne si sentono ingabbiate".

La mostra "The Cage" alla Gallery MaacMarmi di via Finelli 22, è aperta tutti i giorni, dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 19, con ingresso libero. (ANSA).