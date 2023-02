Galleria Accademia Firenze, quasi 1,5 mln visitatori in 2022

(ANSA) - FIRENZE, 10 FEB - Quasi un 1,5 milioni di visitatori sono entrati nella Galleria dell'Accademia di Firenze nel 2022: numeri superiori rispetto al 2021 (319.451 visitatori), ma inferiori al 2019 (1.704.776 visitatori). Lo fa sapere lo stesso museo in una nota.

"Nel 2022 - si spiega - nonostante gli impedimenti causati dai lavori gli ingressi sono stati 1.428.369". "Con la riapertura a febbraio della sala del Colosso - spiega il museo - poi a settembre e ottobre con i nuovi impianti di climatizzazione e di illuminazione a Led e la riapertura della Gipsoteca, dopo due anni di lavori, la nuova Galleria dell'Accademia di Firenze ha fatto registrare anche un aumento dei visitatori da quando è ritornata a piena capienza". A dicembre 2022, per esempio, evidenzia la nota, i visitatori sono stati 102.780, con un aumento del 15% rispetto allo stesso mese del 2019 (89.265 visitatori). A gennaio 2023 gli ingressi sono stati 87.894 con un 23% circa in più rispetto a gennaio 2019 (71.501 visitatori). "È stato un periodo complicato - commenta il direttore Cecilie Hollberg - ma con l'inaugurazione della Gipsoteca, grazie ad un lavoro di squadra mastodontico sulla messa in sicurezza e conservazione che ci ha tenuti impegnati a lungo siamo riusciti a traghettare la Galleria dell'Accademia nel ventunesimo secolo. Notevole, in questi mesi, è stato il successo non solo in termini di critica ma anche di pubblico a giudicare dalla crescita dei visitatori che non accenna ad arrestarsi. Migliaia di famiglie, turisti e fiorentini che ritornano al museo soddisfatti per ammirare i capolavori della Galleria sotto una nuova luce. Siamo sicuri che questo 2023 sarà un anno da record". (ANSA).