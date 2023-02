S'inaugura Paff! International Museum of Comic Art a Pordenone

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Il Paff! (Palazzo Arti Fumetto Friuli) allarga i suoi orizzonti e diventa, con il patrocinio del Ministero della Cultura, un innovativo Museo Internazionale del Fumetto che si inaugura il 10 marzo 2023 a Pordenone. Cuore del nuovo International Museum of Comic Art è l'esposizione permanente, curata dal direttore artistico Luca Raffaelli, esperto e storico del fumetto. Multimediale, interattiva, la mostra, dedicata alla storia del fumetto, propone un percorso nuovo in cui la tavola originale è solo uno degli stadi di lettura e al visitatore è richiesta una partecipazione attiva.

Circa 200 le tavole originali esposte dei più famosi fumettisti di tutti i tempi e oltre 500 fra schizzi, fogli di sceneggiatura, pubblicazioni storiche e rare, costumi di scena utilizzati in film tratti da fumetti e scenografie provenienti da tutto il mondo tramite acquisti, prestiti e donazioni Suddivisa in 9 sezioni, comprende i lavori di grandi come Carl Barks, Milton Caniff, Giorgio Cavazzano, Will Eisner, Floyd Gottfredson, Chester Gould, Benito Jacovitti, Magnus, Milo Manara, George McManus, Andrea Pazienza, Hugo Pratt, Alex Raymond, Charles M. Schulz, Art Spiegelman. Sarà inoltre esposta una scultura di Ivan Tranquilli e Davide Toffolo ha realizzato la tavola introduttiva sul protofumetto, quelle storie illustrate che anticipano la nascita dell'industria e del successo del fumetto.

Sotto la direzione artistica del suo fondatore, presidente e direttore artistico, Giulio De Vita, il Paff! International Museum of Comic Art è una realtà unica in Italia che trova analogie, per concept e dimensioni, solo nelle capitali europee come Parigi e Bruxelles. "Sono fumettista da quando avevo 16 anni. Mi sto dedicando da sette anni a questo sogno e siamo riusciti a realizzarlo grazie alla collaborazione e fiducia delle istituzioni" ha sottolineato oggi alla presentazione a Roma, Giulio De Vita. All'incontro erano presenti, oltre a Raffaelli, il fumettista Ivo Milazzo, la direttrice Centrale Cultura e Sport Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Anna Del Bianco e il vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Pordenone. Alberto Parigi. (ANSA).