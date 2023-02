Met eredita un dipinto di Francesco Salviati

(ANSA) - NEW YORK, 08 FEB - Un importante dipinto del Rinascimento italiano, particolare perché fu dipinto a metà del Cinquecento su una lastra di marmo, entra nelle collezioni del Met a New York. E' il ritratto di Bindo Altoviti, un influente banchiere avversario dei Medici, e a lasciarlo in eredità al museo sulla Quinta Strada è stato il mecenate di origine armena Aso Tavitian, lo stesso dal cui testamento la Frick Collection ha ottenuto un mese fa un raro ritratto di donna del bergamasco Giovanni Battista Moroni. Tavitian, un trustee del museo, aveva prestato al Met il quadro del manierista fiorentino Francesco Salviati per la mostra del 2021 The Medici: Portraits and Politics. E' la prima volta che un importante quadro dipinto su pietra entra nelle collezioni del museo. Altoviti era un potente banchiere quando Salviati ne fermò le fattezze su una lastra di marmo spessa un paio di centimetri.

"L'importanza artistica e storica di questo quadro è straordinaria sia per l'aspetto materiale - il marmo - che per l'esecuzione pittorica", ha commentato Max Hollein, il direttore del Met. "Salviati cattura l'immensa ricchezza e lo stato sociale del suo soggetto, e allo stesso tempo la sua natura coraggiosa, acculturata e indipendente" ha aggiunto.

Artisti attivi a Roma nel 16esimo secolo dipingevano spesso su pietra, ma un quadro su marmo è straordinariamente raro, ha spiegato il curatore della sezione Dipinti Europei del museo, Stephan Wolohojian. Salviati, il cui vero nome era Francesco de' Rossi, era tornato a Roma a metà Cinquecento dopo un lungo soggiorno nei centri artistici del Nord Italia, in particolare a Venezia e a Bologna, in cui aveva appreso il ricco uso del colore e l'opulenza materiale impiegata nel ritratto. Wolohojian immagina Altoviti che convince il pittore a ritrarlo "su marmo e in maniera non fiorentina, in un aperto atto di sfida contro i Medici". Altoviti fu uno degli uomini più potenti del suo tempo, banchiere di papi, della Repubblica di Venezia e di monarchie europee. Fu un aperto oppositore dei Medici fino a quando nel 1554 Cosimo Primo non lo dichiarò un ribelle. (ANSA).