European Heritage Label, Italia candida Sant'Anna Stazzema

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Il Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno e Sant'Anna di Stazzema sono i due siti italiani preselezionati per la candidatura al Marchio del patrimonio europeo, lo European Heritage Label, nell'ambito della selezione 2023.La Commissione del Ministero della cultura li ha scelti valutando le 13 candidature pervenute per concorrere al riconoscimento comunitario finalizzato a valorizzare il patrimonio culturale comune, tramite il quale rafforzare il senso di appartenenza all'Unione europea. Per quanto riguarda Sant'Anna di Stazzema, in provincia di Lucca, il valore europeo del sito è stato considerato "altamente rappresentativo attraverso la forte capacità evocativa di una memoria comune Europea che richiama ai valori della Pace, dello scambio della conoscenza tra i popoli, ai valori fondanti della democrazia", è il giudizio della Commissione.

Il valore europeo del Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno, in provincia di Isernia, è stato invece ritenuto dalla Commissione "altamente rappresentato dalla cultura monastica benedettina attraverso le sue espressioni artistiche, religiose e l'importanza delle fonti storiche che furono elementi unificatori del Sacro Romano Impero e che generarono i valori comuni europei e un senso di appartenenza che ancora oggi ritroviamo alla base della moderna Idea di Europa Unita" (ANSA).