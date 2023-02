Al Colosseo debutta Nerone, nuovo chatbot davvero "imperiale"

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - La corona radiale sui capelli. In toga, tutto d'oro vestito, proprio come sulle monete degli anni del suo principato. Rispettoso e rilassato. E se gli chiedete di quella "faccenda" dell'incendio, proverà a spiegare che lui in realtà era lontano e che tornò più in fretta che poteva per dirigere le operazioni di soccorso. "Ecco, forse - farà ammenda - non avrei dovuto accusare i Cristiani di averlo appiccato…". È Nerone, il nuovo chatbot del Parco Archeologico del Colosseo, tra le primissime istituzioni culturali dello Stato a lanciare un software di intelligenza artificiale (nelle vesti dell'imperatore giulio claudio appunto), per accompagnare il pubblico nella richiesta di informazioni, dagli orari del Parco alle notizie storiche dei tanti monumenti e siti che ne fanno parte. Ideato dal Parco archeologico e frutto una collaborazione internazionale con l'azienda italiana Machineria e la francese Ask Mona, il progetto prevede infatti che da questo febbraio le relazioni online con il pubblico saranno gestite non più solo sui canali social, ma anche dal nuovo NeroBot che simula ed elabora conversazioni umane, è capace di gestire oltre cento possibili scenari e lo fa in inglese, italiano e francese. "Il Parco archeologico del Colosseo - spiega la direttrice, Alfonsina Russo - è un'Istituzione viva e in continua evoluzione. Il nostro obiettivo è facilitare e migliorare l'esperienza di visita degli utenti, adeguandoci a nuovi codici e linguaggi" entrando in contatto soprattutto "con le nuove generazioni". Già nella prima fase di sperimentazione, in 25 giorni la piattaforma ha registrato un utilizzo da parte di 3400 utenti, oltre 160 al giorno. Il 69,7% chiede informazioni sui biglietti, l'11,7% sugli orari, il 7,9% sugli itinerari, il 2,6% chiede di parlare con un essere umano. Ma c'è anche un bel 29% che semplicemente si diletta in chiacchiere con Nerone. (ANSA).