Galleria Nazionale lancia la prima collezione inedita di Nft

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Per celebrare il traguardo del milionesimo visitatore della mostra "Time is Out of Joint", raggiunto a giugno 2022, la Galleria Nazionale d'arte moderna e contemporanea a Roma, in collaborazione con l'ex-designer Martí Guixé, ha lanciato la prima collezione inedita di 10 opere NFT. Dopo l'assegnazione dei primi tre NFT in palio attraverso campagne di gamification online - 5 giorni di contest su Twitter, Facebook e Instagram da 200 mila views e oltre 500 partecipanti - è partita l'asta sulla piattaforma foundation per altri 6 Nft che terminerà martedì 14 febbraio. A ognuno dei 6 NFT in vendita è associato un benefit esclusivo per chi si aggiudicherà l'opera: dall'ingresso gratuito al museo per il 2023, alle visite con i curatori delle mostre temporanee, dai cataloghi e il merchandising in regalo, fino alla prelazione per gli eventi a numero chiuso del museo e al caffè sospeso al Trojan Bar progettato da Martí Guixé per la Sala delle Colonne.

Domenica 19 febbraio con una lotteria alla Galleria Nazionale verrà assegnato il decimo e ultimo pezzo della collezione. Il progetto prende ispirazione dalla mappa intuitiva della Galleria Nazionale, realizzata nel 2019 da Martí Guixé: un foglio A4 stampato su carta riciclata che diventa al tempo stesso mappa e carnet di viaggio e dove i capolavori del museo, dai lavori di Antonio Canova a Liliana Moro, da quelli di Davide Rivalta a Pino Pascali, essenziali ma riconoscibili, occupano i 4 macro settori della mostra Time is Out of Joint. I 10 NFT, come GIF animate, danno vita ai disegni essenziali delle opere, del pubblico e degli elementi architettonici che si muovono dentro la mappa e dentro le sale del museo. (ANSA).