Mostra celebra a Bologna centenario nascita di Jonas Mekas

(ANSA) - BOLOGNA, 01 FEB - 'Under the Shadow of the Tree' è la mostra allestita nel Padiglione de l'Esprit Nouveau di Bologna dal 2 febbraio al 26 marzo, che prosegue e si inserisce nell'ambito di 'Jonas Mekas 100!', il programma internazionale di iniziative celebrative per il centenario dalla nascita di Mekas (Biržai 1922 - New York 2019), figura imprescindibile nella storia del cinema di avanguardia americano.

Promossa da MAMbo-Museo d'Arte Moderna di Bologna, Istituto di Cultura Lituano e Ambasciata di Lituania in Italia, in collaborazione con Home Movies-Archivio Nazionale del Film di Famiglia, l'esposizione pone in dialogo l'edificio - prototipo abitativo realizzato nel 1925 da Le Corbusier e Pierre Jeanneret, ricostruito in copia fedele a Bologna nel 1977 da Giuliano e Glauco Gresleri con José Oubrerie - con un corpus di opere che porta fuori dal grande schermo i diari filmici per cui Jonas Mekas è conosciuto.

Come fosse una cassa armonica, l'intero padiglione bolognese è riempito dai suoni degli audio-diari con cui l'artista ha registrato lo scorrere della vita a New York.

Momenti memorabili come le discussioni sul cinema tra Peter Kubelka e Stan Brakhage si succedono a canti e rumori quotidiani. L'iniziativa rientra nel main program di Art City, programma istituzionale di mostre, eventi e iniziative speciali promosso da Comune di Bologna e BolognaFiere in occasione di Arte Fiera. (ANSA).