Ironia e umanità, lo sguardo sul mondo di Elliot Erwitt

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Il lato surreale e drammatico dell' esistenza, il sorriso e la lacrima, l' occhio guidato dalla voglia di fissare la vita con ironia e profondità. ''Tutto è serio ma può anche non esserlo'' ha detto Elliot Erwitt del suo modo di guardare il mondo. Uno dei più grandi fotografi viventi ha fatto di questa duplice chiave di lettura dell' esistenza il perno della sua lunga ricerca con l' obiettivo puntato sui bambini, i cani, la quotidianità dei rapporti familiari, il razzismo, i viaggi, le star, i grandi della terra. "Raramente metto in scena immagini, le aspetto... lascio che si prendano il loro tempo. Questo è meraviglioso: le cose possono succedere".

A raccontare l' attesa del momento giusto inseguito dal maestro americano è ad Abano Terme la mostra ''Vintage' che mette insieme a Villa Bassi fino all'11 giugno prossimo 154 immagini di piccolo taglio poco conosciute e trenta lavori celebri di grandi dimensioni.

''In questi anni abbiamo visto le sue fotografie celebri, qui invece abbiamo un corpus di scatti di piccolo formato 12x17 tutti firmati e selezionati da lui per un progetto per un museo tedesco negli anni Novanta che siamo riusciti a portare per la prima volta in Italia'', spiega Marco Minuz, il curatore. Sono foto inedite che vanno dagli anni Cinquanta agli anni Novanta del secolo scorso riconducibili ai grandi temi della ricerca di Erwitt. Alla mostra - che segue i capitoli fotografici fortunati dedicati Eve Arnold e Robert Capa - si è arrivati dopo un confronto con la mitica agenzia Magnum e i collaboratori dello studio del maestro, che ha 94 anni e vive a New York. Nato nel 1928 da genitori russi emigrati a Parigi, Erwitt è cresciuto a Milano e a dieci anni è emigrato con la famiglia negli Stati Uniti d'America. Fu proprio Robert Capa nel 1955 Robert Capa a proporgli di entrare unirsi alla Magnum Photos. In quello stesso anno il direttore del dipartimento di fotografia del MoMA di New York Edward Steichen selezionò alcune sue fotografie per la celebre mostra "The Family of Man". Dieci anni dopo il museo ospitò la sua prima personale. (ANSA).