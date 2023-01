Sanremo: tra gli 'ospiti' l'autoritratto di Rubens

(ANSA) - GENOVA, 27 GEN - Ci sarà un artista in più a Sanremo durante il Festival: a partire da martedì 7 febbraio l'autoritratto di Rubens, ospitato alla mostra in corso a palazzo Ducale a Genova, verrà esposto all'ingresso dell'Ariston.

"Sarà tra gli ospiti fuori concorso ma di sicuro uno dei protagonisti assoluti del Festival - ha detto il presidente della regione Liguria e assessore alla cultura Giovanni Toti -.

Sarà una commistione tra arti diverse ma a modo loro popolari e un modo per promuovere la nostra regione".

L'annuncio è arrivato oggi proprio alla mostra su Rubens a Genova che si chiuderà peraltro il giorno precedente, 6 febbraio. "Una mostra che ha raggiunto risultati superiori alle nostre aspettative con oltre 70mila visitatori" ha sottolineato il presidente di Palazzo Ducale Beppe Costa. "Questa è l'immagine iconica di un grandissimo artista che tornato dal viaggio in Italia diventa una star della nuova pittura europea.

E visto che parliamo di una star in quel contesto ci sta benissimo - ha aggiunto Anna Orlando, curatrice della mostra -.

Rubens è super pop. Rubens inventa, osa e scardina l'ordine precostituito". (ANSA).