Mic: ogni giorno sul sito l'almanacco sull'Italia da scoprire

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Ogni giorno un nuovo luogo da scoprire o riscoprire, alla ricerca dei tesori, a volte nascosti, del ricchissimo patrimonio artistico nazionale. Una sorta di "almanacco" che quotidianamente rilancia in rete, sul sito del ministero della Cultura con l'aiuto dei social network, una proposta, un suggerimento che possa incuriosire il lettore a percorrere anche nuove mete, lontane dai percorsi artistici mainstream. E' l'iniziativa lanciata dal Mic con la rubrica "Il luogo del giorno", un carosello che rilancia quotidianamente una nuova proposta di visita, con tutte le indicazioni per poterla fruire: la descrizione del sito, gli orari di apertura, il costo dell'eventuale biglietto, la mappa per raggiungerla. "Viaggia tra i luoghi della Cultura per riscoprire la bellezza del nostro patrimonio" è anche social: poche essenziali informazioni che contengono i link per approfondire la ricerca. E viaggiare in lungo e largo per la Penisola toccando da Nord a Sud luoghi mistici come l'Abbazia di San Clemente a Casauria, passando per il Parco archeologico di Sepino in Molise, spingendosi fino al Castello normanno-svevo di Gioia del Colle o il più sfarzoso palazzo Carignano, sede, tra l'altro, del primo Parlamento subalpino. (ANSA).