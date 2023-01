Arte: Slaven Tolj, prima mostra in museo pubblico italiano

(ANSA) - BOLOGNA, 25 GEN - Saranno le Collezioni comunali d'arte di Bologna a ospitare, dal 26 gennaio al 5 marzo, la prima mostra personale in un museo pubblico italiano dell'artista Slaven Tolj (Dubrovnik, 1964), 'Craquelure. Pavo and me', costituita da una quindicina di opere "oggettuali e documentative" e dalla performance 'Bologna, February 2023', realizzata appositamente per il museo bolognese e in programma il 4 e 5 febbraio, in occasione di Art City.

'Craquelure. Pavo and me' - i cui lavori spaziano dalla scultura alla fotografia, dalla performance all'intervento site specific realizzato per la Sala Urbana - ripercorre a volo d'uccello il percorso dell'artista croato "evidenziando la sua capacità - spiega il curatore della mostra Daniele Capra - di porsi come elemento interstiziale rispetto alle dinamiche interiori, interpersonali e politiche". A partire dai suoi esordi alla fine degli anni Ottanta fino a lavori recenti che testimoniano le vicissitudini dovute a un ictus che ha minato le sue capacità linguistiche, la pratica della body art e dell'arte concettuale sono centrali per Tolj, la cui opera è alimentata da un continuo scambio con gli eventi umani e professionali vissuti in prima persona.

La mostra, che ha la forma di una sintetica retrospettiva, è un racconto condotto attraverso le vicende personali e storiche che hanno segnato la vita di Tolj, a partire dalla dissoluzione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia avvenuta negli anni Novanta. Ai quei tragici fatti vissuti allude nel titolo la dedica all'amico fotografo Pavo Urban, rimasto vittima della guerra a Dubrovnik il 6 dicembre 1991, del quale sono esposte due foto che documentano la performance di Tolj 'Rosarium' nel 1988. Tolj ha affiancato l'attività artistica a quella militante di direttore di museo e istituzioni. (ANSA).