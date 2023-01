Musei Reali Torino, parte il progetto per le Serre Reali

(ANSA) - TORINO, 24 GEN - I Musei Reali di Torino porteranno avanti nel 2023 il programma di valorizzazione del grande patrimonio di architettura e di natura, grazie ai 3,3 milioni di euro in arrivo dal Pnrr e ai 15 milioni di fondi europei.

Partirà tra marzo e aprile il cantiere di trasformazione delle novecentesche Serre Reali, un progetto che durerà due anni e mezzo e sarà finanziato con i fondi europei per un importo pari a 10 milioni di euro. La direttrice Enrica Pagella ha fatto il punto sui cantieri aperti, sulle mostre e sugli eventi in programma nel 2023.

Con i fondi Pnrr partirà l'ultimo cantiere di ristrutturazione dei Giardini Reali nell'area di levante, dove sarà completata l'illuminazione e saranno inseriti nuovi spazi per fioriture e nuove essenze arboree. A febbraio riapriranno gli spazi ristrutturati della biglietteria e in autunno i visitatori potranno usufruire di nuovi servizi di accoglienza negli spazi ipogei del Palazzo Reale. "Le Serre saranno un polo di servizi con uno spazio conferenze, aule didattiche, un deposito di opere visibile", ha spiegato Pagella.. A Pasqua tornerà nella Biblioteca Reale 'A tu per tu con Leonardo. Il genio e il suo tempo': dal 7 al 16 aprile saranno esposti i tredici autografi di Leonardo e il Codice sul volo degli uccelli, mentre dal 18 aprile al 9 luglio si potranno vedere le copie al vero realizzate attraverso lo studio approfondito degli originali. Le prenotazioni si apriranno a fine mese.

E' pronto anche il nuovo sito internet che dà la possibilità di esplorare il modello 3D del sistema museale. (ANSA).