Mann e Unina, "costruiamo insieme il museo del futuro"

(ANSA) - NAPOLI, 24 GEN - Mann - il Museo archeologico nazionale di Napoli - e Università Federico II costruiscono il Museo del futuro proponendo un modello di gestione per la nascita di nuove professionalità. Risultati e progetti di otto anni di collaborazione, tra arte, tecnologia, urbanistica e green economy, sono stati presentati insieme all'annuncio per il 2024, anniversario della fondazione dell'Ateneo, della mostra "Federico II e i Normanni". "E' il modello che da anni stiamo sperimentando con la Federico II, grazie a una rete fittissima di preesistenti collaborazioni che sono diventate nel 2019 'Mann in campus'. Un percorso - spiega il direttore Paolo Giulierini - che sta incidendo nella vita reale del Museo, con idee e ricerche che diventano cantieri, nuove sezioni, standard legali per l'importante attività internazionale del Mann, principale prestatore italiano di opere archeologiche e molto altro ancora: dallo studio del food che servirà il nuovo ristorante, a quello delle piante nei giardini storici fino alla comunicazione dell'immagine del Museo sul territorio, al suo impatto nel quartiere della cultura che stiamo immaginando. Crediamo sia questa la strada da percorrere, anche per rispondere alla richiesta di nuove professionalità, figure che devono rafforzare le 'squadre' dei musei". "Il legame tra il Mann e l'Ateneo Federiciano è diventato un caso di studio per ampiezza, concretezza e varietà dei temi; la collaborazione unisce dieci dipartimenti, è una delle più belle, interessanti e invidiate che abbiamo in Italia. Andiamo non solo verso il Museo del futuro, ma anche verso l'Università del futuro", afferma il rettore Matteo Lorito. Cinque gli asset: "Il Museo, modus gestionale", "Il quartiere e la città", "Digitale", '"Ambiente e Food" e "International" con l'elaborazione dello standard delle convenzioni per prestiti con la quale si normano fee, percentuali su biglietti, merchandising, contributi per il restauro. L'evento è stato coordinato dalla prof. Daniela Savy.

(ANSA).