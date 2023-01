In 163mila per Olafur Eliasson a Palazzo Strozzi

(ANSA) - FIRENZE, 23 GEN - Circa 163mila persone hanno visto a Firenze la mostra di Palazzo Strozzi dedicata a Olafur Eliasson, uno degli artisti contemporanei più visionari. La rassegna, dal titolo 'Nel tuo tempo', si è chiusa ieri.

Palazzo Strozzi, in una nota, sottolinea la partecipazione del pubblico under 30, che rappresenta il 35% del totale dei visitatori. Circa il 40% di loro, si spiega, dichiara di aver visitato Palazzo Strozzi per la prima volta in occasione della mostra e il 20% ha conosciuto l'artista proprio grazie all'esposizione, manifestando un alto gradimento nei confronti dell'esperienza di visita (98%). Dalle analisi sui visitatori della mostra emerge anche un forte ritorno del pubblico turista (italiano e straniero, che soggiorna in città almeno una notte) che ha rappresentato il 38% del totale visitatori (oltre 60.000 presenze) e del pubblico escursionista (proveniente da aree al di fuori di Firenze e provincia che visita la città in giornata) pari a circa 65.000 visitatori.

La prossima mostra a Palazzo Strozzi, al via dal 4 marzo, sarà 'Reaching for the Stars. Da Maurizio Cattelan a Lynette Yiadom-Boakye'. L'esposizione vede insieme Fondazione Palazzo Strozzi, il cui direttore Arturo Galansino è anche curatore della mostra, e Fondazione Sandretto Re Rebaudengo: propone una selezione di opere dei più importanti artisti contemporanei, tra cui Maurizio Cattelan, Sarah Lucas, Damien Hirst, Lara Favaretto, Cindy Sherman, William Kentridge, Berlinde De Bruyckere, Josh Kline, Lynette Yiadom-Boakye, Rudolf Stingel, celebrando a Firenze i trent'anni della Collezione Sandretto Re Rebaudengo. (ANSA).