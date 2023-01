Sangiuliano alla Reggia di Caserta, Vanvitelli gigante assoluto

(ANSA) - CASERTA, 19 GEN - "Vanvitelli è stato un gigante assoluto, che ha lasciato segni tangibili nel nostro Mezzogiorno, ma direi in tutta Italia, della sua opera". Lo ha detto, rispondendo alle domande dei cronisti, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, in visita oggi alla Reggia di Caserta per la conferenza stampa di presentazione del calendario degli eventi per il 250esimo anniversario della morte dell'architetto Luigi Vanvitelli, costruttore della Reggia.

"Si sono scritti tantissimi saggi filosofici sul concetto di bellezza - ha aggiunto Sangiuliano - ma noi la rintracciamo quando veniamo in luoghi come la Reggia di Caserta, qui abbiamo la percezione della bellezza". (ANSA).