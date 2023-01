Direttore,Reggia Caserta sotto organico,non regge con Versailles

(ANSA) - CASERTA, 19 GEN - "Come organico siamo sotto di circa il 40%, e se si fa un confronto con Versailles, credo che le 231 unità assegnate alla Reggia forse dovrebbero diventare 450". Lo ha detto il direttore della Reggia, Tiziana Maffei, alla Cappella Palatina del Palazzo Reale, dove è in corso l'evento per la presentazione del calendario degli eventi per il 250esimo anniversario della morte dell'architetto Luigi Vanvitelli.

"La grande carenza di personale segna un po' tutti gli istituti, ma è importante avere una visione che guarda lontano rispetto al ruolo della Reggia nel territorio nazionale - ha sottolineato - La pubblica amministrazione deve dare risposte perché è la macchina con la quale si può governare un territorio. Tanta bellezza ha bisogno di grande professionalità". La Maffei ha poi concluso sottolineando come la visita del ministro Sangiuliano sia un "importante riconoscimento per il lavoro di tutto lo staff museale". (ANSA).