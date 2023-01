Fondazione Fiera Milano conferma il fondo acquisizioni a Miart

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Un patrimonio artistico che in 10 anni ha raggiunto una collezione di un centinaio di opere quella di Fondazione Fiera Milano, che anche per l'edizione 2023 sarà accanto a Miart (14-16 aprile Allianz MiCo), confermando il proprio Fondo Acquisizioni per un importo di centomila euro.

"Fin dall'istituzione del Fondo abbiamo voluto fornire un concreto supporto a Miart, una delle più importanti e autorevoli manifestazioni di settore a livello mondiale che ha contribuito a portare Milano tra le piazze più importanti del mercato dell'Arte - ha spiegato il presidente Enrico Pazzali -. Anche Miart, come accade per tanti eventi che si svolgono nei nostri spazi, riesce a coinvolgere tutto il tessuto cittadino attraverso una molteplicità di eventi organizzati grazie alla collaborazione dell'amministrazione cittadina".

Istituito nel 2012, ha permesso a Fondazione Fiera Milano di accrescere il proprio patrimonio artistico con la collezione ospitata all'interno della sua sede, la Palazzina degli Orafi.

Un centinaio di opere che rappresentano linguaggi artistici differenti, dalla pittura alla scultura, dal video alla fotografia, dal disegno all'installazione. Nella scelta delle acquisizioni Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano, sarà assistito da una giuria internazionale presieduta da Diana Bracco, componente del Comitato esecutivo di Fondazione. (ANSA).