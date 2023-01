A Miart 2023 169 gallerie, il 40% arriva dall'estero

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Torna a respirare una vitalità internazionale Miart, la rassegna d'arte moderna e contemporanea di Milano in calendario a Fiera Milano (Allianz-Mico) dal 14 al 16 aprile. La 27/a edizione della manifestazione può già vantare numeri record: 169 le gallerie provenienti da 27 Paesi, alcuni per la prima volta.

"Una manifestazione che resterà negli annali storici - ha detto l'ad di Fiera Milano, Luca Palermo - Il 40% delle gallerie presenti arriva dall'estero, a conferma che Miart sta diventando sempre più punto di riferimento dell'arte contemporanea con la nostra grande ambizione che entri nei circuiti mondiali".

A questo proposito Palermo ha ricordato che dal 17 al 19 febbraio Fiera Milano organizzerà ancora la Cape Town Art Fair, grande manifestazione di arte in Sudafrica.

Miart 2023, che avrà per il terzo anno un tema all'insegna della musica 'Crescendo' , sarà affiancata da tutta una serie di iniziative. Molte coinvolgeranno l'intera città. Significativa anche la scelta per la presentazione della rassegna, la Pinacoteca di Brera. "Miart è uno dei veicoli di vivere il nostro tempo - ha detto il sovrintendente James Bradburne - Dobbiamo vederla come il simbolo e il cuore profondamente contemporanei dello spirito di Milano". Partner della rassegna ancora Intesa Sanpaolo e Fondazione Fiera Milano. (ANSA).