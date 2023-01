Ozmo a Milano, street artist ritrae Meloni che fa benzina

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Giorgia Meloni fa il ''pieno di accise''. Così la ritrae lo street artist Ozmo nel nuovo 'intervento' sul tema attualissimo del prezzo dei carburanti lasciato oggi nel centro di Milano. In mattinata nell'elegante quartiere di Brera e in quello 'più giovane e informale' di Porta Ticinese sono comparsi due manifesti - collage che mostrano la presidente del Consiglio sorridente, in shorts e canottiera, impegnata a fare rifornimento a un' auto di grossa cilindrata in una stazione di servizio. Dietro di lei, affissa sulla colonna del distributore una coccarda italiana tricolore. ''A chi sta facendo il pieno? - chiede ironicamente l'artista di Pontedera - cosa rappresenta il suv? E' un accenno alla 'giustizia sociale' o forse allude alla 'macchina potente' che ora sta guidando? La nazione spolpata o magari un riferimento al primato che pare sia appena stato raggiunto dall'Italia, essere il paese dell'area euro dove costa di più fare benzina e gasolio?'' Ozmo , come in tutte le sue incursioni, lascia libertà di lettura e di interpretazioni, e invita a riflettere a interrogarsi sulla 'cornice' in cui l'opera si inserisce (ANSA).