Velo di Classe torna esposto al Museo nazionale di Ravenna

(ANSA) - RAVENNA, 13 GEN - Torna esposto grazie ad un nuovo allestimento al Museo nazionale di Ravenna il Velo di Classe, un manufatto tessile altomedievale di grande importanza: si tratta di tre frammenti provenienti da un tessuto liturgico con ricami che raffigurano santi e vescovi veronesi. Riutilizzato per decorare un paramento sacro, fu custodito per secoli dai monaci di Classe e pervenne poi al Museo Nazionale di Ravenna. Il precedente restauro, realizzato negli anni '90, ha garantito un buono stato di conservazione generale, ma l'allestimento precedente aveva prodotto un forte schiacciamento dei filati metallici del ricamo, con un appiattimento della lamina d'oro sulla quasi totalità della superficie.

"Abbiamo deciso, appena le risorse economiche ce lo hanno consentito - spiega la direttrice Emanuela Fiori - di avviare un nuovo progetto conservativo ed espositivo. Il compito di verifica e riallestimento è stato affidato alle professioniste di R.T. Restauro Tessile, che hanno riproposto soluzioni tecnologiche di avanguardia, già sperimentate con successo per i tessuti provenienti dalla tomba di San Giuliano".

"Nell'occasione - aggiunge il dirigente Giorgio Cozzolino - si è deciso di eseguire approfondite indagini diagnostiche, per saperne di più sulla composizione di questo straordinario manufatto. Una domanda intrigante è senz'altro quella che riguarda i materiali che lo compongono". Si sono impegnati a rispondere al quesito il laboratorio di Scienza e Tecnologia per i Beni Culturali "Cesare Gnudi" della Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna e il Laboratorio di Microchimica e Microscopia per i Beni Culturali dell'Università di Bologna, che da anni collaborano in ambito di ricerca sui Beni Culturali. I materiali del Velo sono stati studiati dal punto di vista chimico utilizzando sofisticati strumenti analitici, come le tecniche di imaging iperspettrale e di microscopia infrarossa.

I primi risultati delle indagini saranno presentati il 18 gennaio, alle 17, nella saletta conferenze del Museo Nazionale.

A seguire sarà possibile ammirare il Velo nel suo nuovo allestimento, all'interno della Sala dei tessuti Antichi.

(ANSA).