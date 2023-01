Sangiuliano, aumento prezzi tutti musei è gigantesca fake news

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "I musei in base alla riforma Franceschini godono di una automonia decisionale e quindi alcuni direttori hanno deciso di aumentare i prezzi dei loro biglietti.

Parlare di un aumento generalizzato è una gigantesca fake news: al momento solo Uffizi e forse Pompei hanno deciso in questo senso. Sono stato a Brera da poco e, ad esempio, il direttore mi ha detto di non voler ritoccare nessun prezzo. Io rispetto la legge e quindi così sarà". Lo dice il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano in diretta a Zapping su Rai Radio1 rispondendo a una domanda sull'aumento annunciato dagli Uffizi sul biglietto d'entrata che potrebbe essere seguito da altri musei e siti italiani.

Sangiuliano ha poi ricordato l'ampio ventaglio di gratuita e scontistiche previsti nei musei italiani: "a partire dalla domenica gratuita al mese, che non ho intenzione di toccare - dice il ministro - e a queste ho aggiunto altre tre date significative per l'Italia - 25 aprile, 2 giugno e 4 novembre - e poi la gratuita per ragazzi europei fino a 18 anni, solo pochi euro da aggiungere fino a 25 anni, poi la gratuità sacrosanta per i disabili e gli accompagnatori, quella per storici dell'arte e studiosi, i docenti che accompagnano le scolaresche....". (ANSA).