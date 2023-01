Villa Farnesina e l'800, scrigno nella Roma che cambia

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Il racconto del rapporto tra due esponenti di spicco della nobiltà, uno giunto a Roma nel 1861, l'altro tornatovi nel 1871 dopo più di venti anni vissuti in Francia dove si era trasferito da bambino con la famiglia, e sullo sfondo la meraviglia di Villa Farnesina, magnifica dimora sul Lungotevere. Uno scrigno architettonico nel quale brillano i capolavori usciti dalla mano di Raffaello che fu anche punto di osservazione particolare sui cambiamenti della città eterna da poco promossa Capitale d' Italia. Vuole essere un invito alla scoperta della pagina ottocentesca della Villa, meno conosciuta rispetto al fulgore rinascimentale, la mostra che fino al 25 febbraio indaga sul legame tra il Duca di Ripalda e il più giovane conte Giuseppe Primoli.

Salvador Bermuda de Castro, ambasciatore spagnolo e poeta, aveva avuto in enfiteusi da Francesco II nel 1864 per 99 anni la dimora voluta all'inizio del Cinquecento da Agostino Chigi con l'impegno di restaurarla e prendersene cura. Dal 1580 era stata acquistata dal cardinale Alessandro Farnese e avrebbe dovuto essere collegata con un passaggio coperto - mai realizzato - al Palazzo dove oggi ha sede l'Ambasciata di Francia. Nel 1714 la villa divenne passo ai Borbone di Napoli. Dal 1927 è di proprietà dello Stato Italiano e attualmente viene utilizzata dall'Accademia dei Lincei come sede di rappresentanza.

La Roma che dalla fine dell'800 cambia pelle è documentata dalle molte fotografie di Primoli dedicate alla vita quotidiana di una città rimasta in fin dei conti medioevale - i pastori con le pecore in via Sistina, gli animali che si abbeverano in piazza del Popolo… -, alle occasioni di mondanità come le corse dei cavalli alle Capannelle o la caccia alla volpe, agli eventi di cronaca e ai cantieri che cancellano quella che lui chiama la "Roma che se ne va". (ANSA).