Macron e le pensioni, a Parigi il graffio di Ozmo

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Il presidente Emmanuel Macron sorridente in primo piano, anziano ma ancora attraente, circondato da vecchie signore allegre e abbronzate, sotto la scritta 'Vive la reatraite! Evviva la Pensione!''. Così lo street artist italiano Ozmo, da tempo residente a Parigi, ha preso di mira con un collage affisso su un muro nel centro della città il leader francese in occasione della presentazione della riforma delle pensioni messa a punto dal governo. ''E' una foto della festa del suo pensionamento?'', ironizza l' artista di Pontedera, che poi maliziosamente aggiunge ''Forse la foto è stata fatta da Brigitte? Oppure l' immagine suggerisce il privilegio di una classe politica e sociale lontana dalla gente comune?''. Nel collage, lasciato in un angolo di Rue De Belleyme tra gli eleganti edifici del Marais, Macron è seduto in riva al mare, al collo una collana con i colori della bandiera francese, in mano un bicchiere di birra e alle sue spalle quattro donne sorridenti avanti con gli anni, una delle quali ha in mano una sorta di torta con il numero 65 - l' età della pensione - e un' altra un piatto di dolcetti. ''Ancora una volta - dice Ozmo all' ANSA - il mio è un invito ambiguo e giocoso a riflettere sui grandi temi sociali e sui diritti umani. Tutto è un gioco ma l'Arte rimane un caleidoscopio di possibilità soggettive''. Il 12 novembre scorso Ozmo, nome d' arte di Gionata Gesi, aveva lasciato un manifesto lungo il canale Saint Martin, nella zona orientale di Parigi, che ritraeva Macron e la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni mano nella mano, sorridenti e vestiti in modo impeccabile, con i giubbotti arancione di salvataggio, dopo le frizioni dei due paesi sullo sbarco dei migranti raccolti dalle navi delle Ong. "Il bello dell'arte è che è libera - aveva spiegato - e si può permettere di denunciare la realtà e rappresentarla al di là dei balletti della politica". (ANSA).