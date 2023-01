Bergamo-Brescia Capitale della cultura, tre giorni di apertura

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Sarà un'inaugurazione spalmata su tre giorni quella per Bergamo-Brescia Capitale italiana della cultura del 2023. Si parte il 20 gennaio con la cerimonia di inaugurazione istituzionale, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che si terrà nei due teatri più importanti della città, al Donizetti di Bergamo e al Grande di Brescia.

Il 21 gennaio protagoniste saranno le persone con i cortei cittadini. A Brescia partiranno quattro cortei guidati dalle bande e con 150 ballerini, da diversi punti della città che confluiranno in piazza della Loggia, dove ci sarà un grande evento. Dopo l'inno nazionale ci sarà il collegamento in diretta tra le due piazze di Brescia e Bergamo, con i sindaci. Poi dalle 17 ci sarà un momento musicale condotto da Ambra Angiolini con musicisti bresciani sul palco, un concerto che si farà ancora più ricco dalle 22. Sul palco ci saranno artisti come Francesco Renga, Coma_Cose, Mr Rain, Frah Quintale e Fausto Leali.

"Per noi sarà l'occasione per mostrare non la Brescia industriale e della manifattura - ha spiegato il sindaco Emilio Del Bono - ma quella turistica e dell'accoglienza". A Bergamo il 21 gennaio sfileranno per la città i 'Nuovi Mille' che costruiranno la città del futuro, come se fosse un nuovo Risorgimento.

Ogni gruppo eseguirà una performance e ci saranno anche i cittadini di origine straniera che rappresentano la nuova Bergamo. "Ci aspettiamo molte migliaia di persone - ha sottolineato il sindaco Giorgio Gori - a ieri sono già più di 12 mila le prenotazioni per la sfilata cittadina".

Dalle 17 in piazza Vittorio Veneto ci sarà uno spettacolo di coreografie, musiche e animazioni. Il 22 gennaio spazio alla cultura perché nelle due città saranno aperti tutti i musei e le istituzioni culturali e ci saranno inaugurazioni di mostre, concerti ed eventi. (ANSA).