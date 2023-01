Al Museo del Prado Guido Reni protagonista in primavera

(ANSA) - MADRID, 10 GEN - Sarà Guido Reni uno dei protagonisti nell'anno appena iniziato al Museo del Prado di Madrid: proprio su opere dell'artista bolognese sarà infatti incentrata una delle mostre temporanee previste per il 2023 e presentate oggi in una conferenza stampa.

Organizzata in collaborazione con lo Städel Museum di Francoforte e in programma a partire dal prossimo 28 marzo fino al 9 luglio, l'esposizione 'Guido Reni' è stata ideata per mettere in luce il contributo di questo "grande maestro" all'arte del suo tempo, hanno spiegato i responsabili del Prado: un'epoca coincidente con il cosiddetto 'Siglo de Oro' (XVI-XVII secolo), periodo di massimo splendore politico e culturale della Spagna imperiale.

Il direttore del museo, Miguel Falomir, ha affermato che Reni sarà quindi protagonista della "primavera del Barocco" su cui si concentreranno le novità previste al Prado nella prima parte dell'anno. In tutto, saranno esposte in questa mostra circa 100 opere, di cui una parte verrá prestata da altri musei. "Ci saranno alcune opere inedite e assolutamente fondamentali", ha spiegato Falomir. L'esposizione è patrocinata dalla Fondazione Bbva.

Il Prado parteciperà anche, tra altri progetti, anche alle commemorazioni per i 50 dalla morte di Pablo Picasso, con una mostra prevista a novembre.

Nel corso della conferenza stampa, Falomir si è anche espresso sulla recente decisione del Louvre di stabilire un tetto agli ingressi di visitatori per evitare sovraffollamento.

'Al momento, non stiamo pensando a una soluzione di questo tipo", ha affermato, aggiungendo che una misura del genere sarebbe valutabile se le visite annuali fossero superiori a tre milioni (nel 2022 sono state poco più di 2,4 milioni). (ANSA).