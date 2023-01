A Camera, i volti dei bambini di Doisneau nella letteratura

(ANSA) - TORINO, 05 GEN - I volti dei bambini del fotografo francese Robert Doisneau a Camera - Centro Italiano per la Fotografia, in collaborazione con Alliance Française Torino. In compagnia di Chiara Ramero, ricercatrice specializzata in letteratura per ragazzi, il pubblico giovedì 12 gennaio alle 18.30, avrà l'occasione di scoprire opere letterarie che condividono quell'immagine dell'infanzia che ritroviamo nella fotografia di Doisneau, in un racconto sui sogni e sui desideri dei bambini del Secondo Dopoguerra. Soggetto ricorrente nelle fotografie di Doisneau, i bambini sono tra i principali interpreti dell'ottimismo e della positività di cui la fotografia umanista è impregnata e della quale Doisneau è superbo interprete. Ritratti principalmente in strada mentre giocano e fanno marachelle, Doisneau non ne sminuisce le attività, le tratta anzi con il massimo rispetto, raccontando attraverso i gesti dei più piccoli un importante spaccato di vita urbana. Tra gli anni Trenta e gli anni Sessanta, la letteratura francese dedica molte delle sue pagine all'infanzia e all'adolescenza: personaggi o lettori, i bambini prima e gli adolescenti poi ottengono una considerazione crescente da parte della letteratura. L'albo illustrato vive la sua più grande rivoluzione, il fumetto conquista i giovani lettori, il romanzo per ragazzi inizia ad interessarsi a temi esplorati raramente prima di allora, le serie per bambini e ragazzi ottengono un successo editoriale strabiliante. (ANSA).