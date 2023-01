Un Goldrake di 8 metri, Mufant Torino lancia raccolta fondi

(ANSA) - TORINO, 04 GEN - Si può sostenere su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, la campagna di raccolta fondi Ri(generazione) Goldrake, lanciata dal Mufant, il museo del Fantastico e della Fantascienza Torino. Obiettivo dell'iniziativa è raccogliere i fondi necessari per la realizzazione di una statua bidimensionale di 8 metri dedicata a Ufo Robot Goldrake, il famoso anime televisivo di genere mecha prodotto negli anni '70 del secolo scorso e particolarmente popolare in Italia, tanto che le versioni italiane delle sigle furono tra i singoli più venduti nel 1978. La statua verrà collocata nel Parco del Fantastico, lo spazio esterno del Mufan, accanto alle 7 opere d'arte a tema fantascienza e anime già presenti.

"Il nostro Goldrake sarà realizzato a partire da una lastra in acciaio cor-ten. Le novità importanti sono che la statua sarà colorata e, soprattutto, sarà alta 8 metri, come due piani di un palazzo" commentano Silvia Casolari e Davide Monopoli, co-fondatori del Mufant. "Il nostro intervento incarna visivamente e simbolicamente il riscatto della nostra periferia.

La città di Torino e il nostro territorio - l'area di via Scialoja del quartiere Borgo Vittoria - beneficerebbero di rinnovata attenzione e l'area del Parco del Fantastico potrebbe diventare uno spazio pubblico più vissuto e frequentato".

La campagna ha un obiettivo economico di 13.900 euro: al raggiungimento dei primi 3.000, cifra base per iniziare gli interventi, sulla pagina dedicata al progetto su Produzioni dal Basso verranno condivisi step by step tutti i dettagli. Per chi sosterrà l'iniziativa, inoltre, sono state messe in palio ricompense speciali, tra cui una visita guidata al Mufant e l'incisione del nome del donatore sulla statua di Goldrake.

