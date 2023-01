Ischia, Sgarbi in visita al museo di Pithecusa

(ANSA) - LACCO AMENO, 02 GEN - Il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi ha visitato, ieri sera, il museo archeologico di Pithecusa, a Lacco Ameno, sull'isola di Ischia, in cui è custodita la Coppa di Nestore e dove è in corso in questi giorni la mostra "De Angelis. Una famiglia di artisti", dedicata alla famiglia isolana di pittori e scultori a cui il comune di Lacco Ameno ha voluto dedicare un'antologica curata da Massimo Ielasi con il circolo Georges Sadoul Al museo Sgarbi si è intrattenuto con l'artista e amico Giovanni De Angelis ed ha dichiarato: "L'originalità della scultura di Giovanni de Angelis consiste proprio nel combinare diverse radici storiche, diverse sensibilità, diverse finalità di ricerche formale, senza alcuna contraddizione. Uomo nordico e uomo mediterraneo, de Angelis guarda contemporaneamente al passato e al futuro, mettendo assieme storie e culture diverse nell'intento di individuare per tutte un minimo comune denominatore. Un'esperienza che pone de Angelis al centro del mondo, trasmutando l'arte in vita e viceversa, come il mutamento in eterno divenire che rappresenta nelle sue sculture".

Il sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale e la vicesindaca Carla Tufano hanno accompagnato Sgarbi nella visita del complesso museale, illustrando al sottosegretario tutte le iniziative progettuali già messe in cantiere per un rilancio di Villa Arbusto, del Museo voluto dall'archeologo Giorgio Buchner e del suo patrimonio artistico-archeologico. (ANSA).