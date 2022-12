Piero Zuccaro e Battiato, pittura e purezza dello spirito

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Segno e colore intrecciati alla musica sacra cercando la purezza dello spirito e l'autentica pittura. Un viaggio interiore seguendo l'idea di arte di Piero Zuccaro nella scia della Messa Arcaica di Franco Battiato con la voce del grande musicista morto nel 2021. Non è soltanto una selezione di opere, ma un invito a guardarsi dentro la mostra 'Meditazione Visiva' che al Castello Ursino di Catania dal 15 gennaio al 30 aprile propone 14 olii, 12 pastelli, 20 serigrafie e la video-installazione 'Interno Incerto e Oscillante' ideata, scritta e diretta dall'artista siciliano con la partecipazione di Battiato sulle note del suo Kyrie. Ispirato dai brani della Messa composta nel 1993 dal cantautore al quale lo ha legato una lunga amicizia, Zuccaro nel 2013 cominciò a lavorare a una serie di disegni sulle strutture dei lampadari della cattedrale di Catania. Da qui è nata l'idea di una "riflessione a due voci" sulla spiritualità intrecciando pittura, musica e poesia. Zuccaro ha sviluppato la sua ricerca fino al 2017 nello studio che Battiato aveva fatto costruire per lui nella sua villa di Milo, alle pendici dell'Etna. In mostra, tra i 40 lavori scelti dal curatore Sergio Troisi, spiccano 15 tele di grandi dimensioni.

Accompagna la rassegna un catalogo la cui veste editoriale è curata da Francesco Messina, art director e graphic designer al quale Battiato ha affidato la copertina di diversi album. Il video che ritrae il musicista è stato registrato nel 2017, quando le sue condizioni di salute erano in una fase critica.

Nel settembre di quell'anno la Messa Arcaica venne eseguita nel Teatro Greco di Catania. Fu l'ultimo concerto di Battiato prima del ritiro dalle scene. Nella video-installazione il maestro, sulle note rarefatte del pianoforte, recita i versi di Shitao: "Quando l'uomo si lascia catturare dalle cose, si lascia catturare dalla polvere. Quando si fa dominare dalle cose, il suo spirito si affatica e si inquina. Che la polvere si faccia catturare dalla polvere. In questo modo lo spirito non si inquina. E se lo spirito non si inquina può esserci autentica pittura". (ANSA).