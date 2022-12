Morto il fotografo Tony Vaccaro, aveva appena compiuto 100 anni

(ANSA) - CAMPOBASSO, 30 DIC - Tony Vaccaro è morto. Il fotografo italo-americano, che con i suoi scatti ha conquistato il mondo, aveva compiuto 100 anni dieci giorni fa. L'annuncio della scomparsa è stato dato dai figli.

Originario di Bonefro (Campobasso) dove ha trascorso la sua infanzia, paese nel quale è tornato spesso e dove da otto anni c'è una mostra permanente dedicata alle sue foto, Vaccaro ha vissuto per decenni a New York dove la città ha celebrato i suoi 100 anni con una mostra intitolata "Tony Vaccaro: the Centennial Exhibition", conclusasi pochi giorni prima di Natale. Bonefro invece aveva celebrato i cento anni del fotografo con una videochiamata pubblica di auguri lo scorso 21 dicembre, giorno del suo compleanno.

Vaccaro è noto per aver raccontato con i suoi scatti la seconda guerra mondiale e gli anni successivi. Anni vissuti in prima persona e raccontati con oltre 20mila fotografie. La sua carriera sarà poi dedicata alla moda e alla collaborazione con le più importanti riviste americane. Ha fotografato i più importanti personaggi del mondo del cinema, dell'arte, della moda e della politica, da Kennedy a Sophia Loren.

Il fotografo, che aveva superato per due volte il covid e nelle settimane scorse era stato di nuovo ricoverato in ospedale, ha rilasciato la sua ultima intervista proprio nei giorni scorsi al New York Post nella quale attribuiva la sua longevità a "cioccolato, vino rosso e determinazione". (ANSA).