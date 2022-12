Rubens a Genova, prorogata al 5 febbraio mostra a Palazzo Ducale

(ANSA) - GENOVA, 27 DIC - Grande successo di pubblico e straordinaria attenzione della stampa per la mostra "Rubens a Genova", in corso a Palazzo Ducale di Genova, la cui chiusura era inizialmente prevista per il 22 gennaio 2023 e adesso prorogata fino al 5 febbraio.

Quasi 40mila i visitatori dall'apertura della mostra, avvenuta lo scorso 6 ottobre, cifra che sarà superata durante le festività natalizie e di inizio anno.

La proroga della mostra, oltre a un'opportunità per la città e i turisti, risponde anche all'interesse riscontrato presso le scuole, consentendo di continuare a organizzare la visita anche dopo le festività di inizio anno, con la ripresa delle lezioni.

"Rubens a Genova", a cura di Nils Büttner e Anna Orlando, è prodotta dal Comune di Genova con Fondazione Palazzo Ducale per la Cultura e la casa editrice Electa, e grazie al supporto e alla partecipazione dello Sponsor Unico Rimorchiatori Riuniti.

