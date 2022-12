Schmidt, Natale è festa di tutti, musei restino chiusi

(ANSA) - FIRENZE, 22 DIC - "Il 25 dicembre in Europa è chiuso il Louvre, il Prado, i musei di Londra, e anche il Met e il Moma a New York, dove la stagione più alta è proprio tra dicembre e gennaio. I musei che aprissero il 25 sarebbero praticamente gli unici. Questo va contro la tradizione italiana e fiorentina del Natale. Il 25 non è festa solo per i credenti ma per tutte le famiglie, e se vogliamo valorizzare la famiglia il 25 i musei devono rimanere chiusi". Così il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, audito dalla commissione cultura di Palazzo Vecchio. Proprio a Firenze i musei civici, tra cui pure quello di Palazzo Vecchio, saranno invece aperti a Natale e per le festività, scelta difesa dal sindaco Dario Nardella.

Per le sigle sindacali Filcams Cgil e Fp Cgil Firenze "la decisione della giunta comunale di Firenze di aprire in modo straordinario il Museo di Palazzo Vecchio nel pomeriggio di Natale, senza servizi di mediazione e di bookshop, ha riaperto in città un dibattito sul modello di fruizione culturale. Noi continuiamo a ritenere la scelta dell'amministrazione sbagliata perché non aggiunge niente, anzi rischia di oscurare, l'ampia ed importante offerta culturale programmata da tempo e che vede numerose iniziative per tutte le festività". (ANSA).