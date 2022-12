Castello di Rivoli, nel 2023 una grande mostra di Pistoletto

(ANSA) - TORINO, 22 DIC - Nell'autunno 2023, per celebrare il novantesimo compleanno di Michelangelo Pistoletto e in concomitanza con l'Art Week di Torino, il Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea presenterà una grande mostra personale dell'artista. Sarà uno degli appuntamenti più importanti del programma 2023 che prevede grandi mostre, attività educative, di ricerca, di cura delle Collezioni e numerose attività collaterali. Come di consueto, il Museo organizzerà inoltre attività espositive in sedi esterne.

"Programmare un museo nell'anno 2023 - spiega il direttore Carolyn Christov-Bakargiev - significa pensare all'arte come esperienza sensoriale corporea, come luogo di svago e di felicità reale, ma anche pensare all'arte come presa di coscienza dei traumi storici in corso, dall'Afghanistan dei Talebani, alle bombe che cadono in Ucraina, fino alle proteste e alla repressione in Iran. Da un lato vedremo l'ambiente immersivo e psichedelico di Olafur Eliasson e il Concertino per il mare di Renato Leotta, dall'altro le opere di artisti in guerra: questa compresenza di piacere e di dolore, questa contemporaneità tra la promessa di un mondo digitale, metaverso che ci salverà, e la percezione del freddo, del buio e della morte, sono i due opposti che potranno essere composti nelle riflessioni del pubblico. Non a caso, a fine anno, allestiremo la grande mostra di Michelangelo Pistoletto, protagonista dell'Arte povera".

In primavera sarà presentato il progetto di Renato Leotta Concertino per il mare, 2022, che affonda le sue radici nell'osservazione dell'ecosistema dei fondali del Mediterraneo e che è stato mostrato in anteprima alla 17a Biennale di Istanbul nel 2022. Il prossimo anno il Castello di Rivoli presenterà inoltre un riallestimento della Collezione permanente che si svilupperà nelle sale al primo e secondo piano del Museo.

