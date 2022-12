Genus Bononiae omaggia Bruno Pulga nel centenario nascita

(ANSA) - BOLOGNA, 21 DIC - Genus Bononiae omaggia l'opera di Bruno Pulga, uno degli artisti più interessanti del Novecento, nato a Bologna nel 1922, con la mostra 'Bruno Pulga Ventidue', in programma da oggi al 19 marzo nel complesso museale di Santa Maria della Vita. Il percorso espositivo si compone per la quasi totalità delle opere donate a Genus Bononiae dal nipote Giulio, il quale alla morte del padre ha deciso di lasciare una parte rilevante della produzione dello zio nella città che lo vide nascere. Profondo è il rapporto che lega Pulga (morto nel 1993) a Bologna: qui si formò all'Accademia di Belle Arti con Giorgio Morandi e Virgilio Guidi e qui si affermò, insieme agli altri membri dell'Ultimo Naturalismo di Francesco Arcangeli, come uno dei più originali interpreti della corrente informale in Italia.

'Bruno Pulga Ventidue' presenta al pubblico il lascito formato da 25 oli, 2 acquerelli, 2 litografie, 3 disegni a matita e dieci a pennarello esposti per la prima volta. Pochi i soggetti rappresentati: la figura umana, il volto, il paesaggio che continuamente si confondono e si scambiano l'uno con l'altro, oscillando tra un fare pittorico rarefatto e materico, a seconda dei cicli e dei periodi. Il lascito si affianca agli altri lavori di Pulga già presenti all'interno delle Collezioni della Fondazione d'Arte e di Storia della Fondazione Carisbo, costruendo un nucleo cospicuo di opere per rappresentare l'intero arco evolutivo della carriera dell'artista: dalle Nature morte alle Figure degli anni '50, dai Paesaggi alle Falaise del decennio successivo, dalle Teste ai Tavoli operatori dipinti a cavallo tra i '60 e i '70, fino alle grandi Luci Natura degli anni della maturità con le quali Pulga pare voler ritornare, in uno stato d'animo riappacificato, all'Ultimo Naturalismo degli esordi. La mostra apre al termine dei lavori di restyling che hanno interessato l'Oratorio di Santa Maria della Vita. (ANSA).