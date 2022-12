Mostra racconta anni formazione di Giovanni Paolo Panini

(ANSA) - PIACENZA, 19 DIC - Giovanni Paolo Panini, uno dei più grandi artisti del Settecento, è al centro di una mostra a Piacenza dedicata alla sua formazione, dal 20 dicembre al 19 marzo alla Galleria Biffi Arte, nelle sale espositive di Palazzo Marazzani Visconti. Curata da Marco Horak e Fabio Obertelli, la rassegna - con il patrocinio del Comune - si concentra sugli anni della formazione dell'artista piacentino ed è centrata su Piacenza, dove l'artista cominciò a strutturare la sua cultura intellettuale: il rapporto tra artista e città vive in una selezione di opere dell'artista, del suo ambiente e di artisti che operarono in quegli anni. Le opere provengono da collezioni pubbliche e private: di Panini è esposto un gruppo di dipinti a olio che rievoca la maestria nell'orchestrare gli spazi, con scenografie di rovine romane, popolate dalle sue tipiche figurette, di fondamentale importanza per l'estetica del Settecento e dell'inizio del secolo successivo.

Accanto ai dipinti sono esposte incisioni, tra cui quelle di Ferdinando Galli Bibiena, Francesco Panini, figlio di Giovanni Paolo, oltre che di Claude-Henri Watelet e Robert Daudet (le cui opere sono esposte al Louvre e al British Museum), che avendo ripreso nelle loro incisioni diversi dipinti di Panini testimoniano l'importanza e la fama internazionale di cui godeva il pittore piacentino già al suo tempo. In mostra anche un ritratto eseguito da Charles Natoire attorno al 1750, esposto per la prima volta, capace di restituire un'immagine di Panini nel pieno della sua maturità. Il periodo in cui si svolge l'evento coincide con ulteriori anniversari legati ai protagonisti della mostra: per Giovanni Paolo Panini ricorreva nel 2021 il 330/o anniversario della nascita, nel 2023 ricorre il 280/o anniversario della morte di Ferdinando Galli Bibiena, che con le sue architetture dipinte ispirò il giovane Panini durante la sua prima formazione a Piacenza. Sempre nel 2023 ricorre il 400/o anniversario della nascita di Giovanni Ghisolfi, pittore milanese di nascita ma in parte piacentino di origine, di cui si conservano due grandi dipinti che occupano altrettante pareti nel salone (oggi "Sala Panini") di Palazzo Galli a Piacenza. (ANSA).