LeoGenius, sentirsi per un giorno Leonardo da Vinci

Sentirsi per un giorno Leonardo da Vinci, divertendosi a creare un'opera d'arte mescolando i 'dettagli' dei suoi capolavori, la Gioconda su tutti, e dei suoii studi di anatomia, meccanica, botanica, idraulica, riprodotti a mano ma digitalmente: è l'opportunità offerta da LeoGenius, il nuovo progetto dell'artista campano Francesco Cuomo, che celebra il grande scienziato e inventore e insieme dà a tutti la possibilità di 'vestirne panni', combinando forme, colori e stili diversi, grazie a un portale appositamente ideato per l'occasione (https://bit.ly/LeoGenius https://leo.francescocuomo.it/it/).

"Ho iniziato a dipingere l'icona di Leonardo a 500 anni dalla morte e mi è venuta l'idea di portare il suo genio a un livello più umano, spingendo anche le persone 'comuni' a divertirsi, realizzando la propria opera che si riceve in formato .png sul proprio telefonino, ma anche a casa, stampata e incorniciata. Tutti i dettagli sono ispirati alle opere di Leonardo e immediatamente riconoscibili", spiega Cuomo.

Per lanciare il progetto, l'artista ha realizzato una mostra, al via il 16 dicembre alle 18.30 nello showroom di Eboli (Salerno), in corso Giuseppe Garibaldi 71 dove resterà allestita fino al 10 gennaio.