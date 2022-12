Festival arte contemporanea 'Fuori Visioni' a Piacenza

(ANSA) - PIACENZA, 13 DIC - 'Fuori Visioni' presenta, dal 15 al 17 dicembre, la settima edizione dell'omonimo festival di arte contemporanea, che quest'anno prende vita negli spazi della Biblioteca Passerini-Landi a Piacenza. Realizzato in collaborazione con il Comune, 'Fuori Visioni 7' trae ispirazione dal linguaggio espressivo del collage "per restituire uno spaccato dello scenario caotico e denso di sollecitazioni che definiamo 'presente'".

Dal rapporto tra essere umano e tecnologia alla rivoluzione iraniana, dalla crisi ambientale al dramma dei migranti, il festival si dipana in un vero e proprio coro di voci per raccontare temi e istanze del nostro quotidiano. ;Per l'occasione convergono nel cuore della città emiliana oltre venti artisti, performer, enti, associazioni ed esperti di settore di provenienze internazionali, in una 'tre giorni' che affianca ad una mostra temporanea un fitto programma di appuntamenti a ingresso libero. (ANSA).