Rubata nel 2006,pala altare XV secolo torna in chiesa Pineto

(ANSA) - PESCARA, 11 DIC - Rubata nel 2006 e dispersa in varie parti d'Italia, la pala d'altare attribuita al pittore del rinascimento abruzzese Andrea De litio (Lecce dei Marsi 1420 circa - Atri 1495 circa), è stata riposizionata oggi a Pineto nella chiesa già intitolata a San Silvestro e attualmente a Sant'Ilario.

Si tratta di un dipinto a tempera su tavola raffigurante nella parte centrale San Silvestro Papa ritratto seduto, con ricchi paramenti, la tiara e il pastorale. Nelle tavole laterali sono presenti episodi della vita del Santo: il miracolo del toro, il miracolo del drago, la disputa con i rabbini e il battesimo di Costantino.

Recuperata nel marzo del 2016 a seguito di una indagine dei Carabinieri della Stazione di Roma San Pietro e dei Carabinieri del Tutela Patrimonio Culturale di Roma, in quella occasione furono ritrovati in varie parti d'Italia (province di Roma, Milano e Napoli) molteplici beni d'arte tra i quali il San Silvestro, cinque persone tra collezionisti ed antiquari vennero indagati per ricettazione. (ANSA).