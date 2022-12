Gigantesca scultura di Anish Kapoor in metro Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 11 DIC - Stanotte, con un delicato trasporto eccezionale, è stata montata a Napoli nella sua collocazione finale - vale a dire l'uscita della stazione della metropolitana di Monte Sant'Angelo sul viale Traiano - una gigantesca opera scultorea ed architettonica dell'artista angloindiano Anish Kapoor.

L'opera, che fa il paio con l'altra dello stesso artista sistemata già da tempo all'entrata principale della stazione, rappresenta "una discesa agli inferi attraverso un simbolismo che ricorda l'organo genitale femminile", sottolinea l'Eav, l'Ente autonomo Volturno, la società di trasporti della regione Campania.

Il trasporto è stato realizzato dall'impresa Webuild, in collaborazione con la Polizia municipale e il personale Eav.

La stazione di Monte Sant'Angelo non è ancora attiva, ma l'apertura del primo tratto di questa nuova linea della metropolitana dovrebbe essere imminente, comunque entro il 2023.

Si tratta di un intervento al quale si lavora da moltissimi anni e particolarmente importante, anche in considerazione della presenza a Monte Sant'Angelo di una delle sedi storiche dell'università Federico II. (ANSA).