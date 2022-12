'Egitto svelato', restauro sarcofagi durante mostra a Piacenza

(ANSA) - PIACENZA, 06 DIC - Il Salone Monumentale di Palazzo Gotico, nel cuore di Piacenza, accoglie dal 10 dicembre al 26 febbraio una mostra dedicata agli Egizi, realizzata in collaborazione con l'Art and History Museum di Bruxelles.

Protagonisti del percorso espositivo saranno importanti reperti egizi della XXI Dinastia (1070 a.C. - 900 a.C.) provenienti dal Nascondiglio di Deir el Bahari, di proprietà del museo di Bruxelles. I visitatori avranno l'opportunità unica di vedere esperti restauratori all'opera sugli antichi sarcofagi durante la visita: l'allestimento prevede infatti l'istallazione nel percorso espositivo del laboratorio Europa, ideato e realizzato dal museo appositamente per gli interventi di restauro in pubblico.

La mostra 'Egitto Svelato', realizzata dall'Istituto Europeo del Restauro, espone importanti reperti egizi tra cui sarcofagi, mummie e oggetti dei corredi funerari provenienti dall'A&HM di Bruxelles e da alcuni importanti musei italiani, tra cui il Mann di Napoli. Questi oggetti concentrano in loro tutto il fascino legato all'Antico Egitto, al complesso universo di miti e credenze della religione egizia e all'avventurosa epopea degli antichi tombaroli e dei primi archeologi. L'evento ha il patrocinio di ministero della Cultura, Regione Campania e Comune di Ischia e l'alto patrocinio del Parlamento Europeo.

(ANSA).